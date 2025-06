Gobernación: colectivos hicieron más de 500 aportaciones a la Ley de Búsqueda

Reaparece Rosario Piedra

A la conferencia de este lunes asistió la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, cuya ausencia fue reclamada por los familiares de las personas desaparecidas en las mesas de diálogo de Gobernación.

Piedra aseguró que ella sí se reúne con familiares de personas desaparecidas y comentó que nadie le pidió su renuncia.

"Yo me he reunido con ellos y lo que se me hace curioso es que, en todas esas reuniones que he tenido con colectivos, en ninguna me han pedido la renuncia. Sus quejas y demandas son hacia las fiscalías”, comentó.