Gertz Manero: secuestro de “El Mayo” está probado; EU debe dar más información

El 25 de julio pasado, “El Mayo”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, fue puesto en custodia de autoridades del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con su abogado, Zambada fue víctima de un secuestro en el que estuvo involucrado uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad", dice la carta que fue difundida por su abogado Frank González.

En su primera declaración pública respecto a los hechos ocurridos en México, el fiscal afirmó que aún hay dudas sobre lo que sucedió en la detención de “El Mayo”.

“Esa persona que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar en qué vehículo, que en este caso es el avión que traía sus matrículas clonadas, se tiene que identificar fundamentalmente al piloto, ¿por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos, esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo”, indicó.

El fiscal señaló que le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos información sobre si se trató de un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto y por qué no hay un protocolo que diga cómo entró.

“Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales, es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública”, destacó.