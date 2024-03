De acuerdo con César Contreras, del Centro ProDH, hay tres escenarios de incertidumbre entre las familias que buscaban a sus familiares en esta versión de la Búsqueda Generalizada. El primero: eran errores en nacionalidad, en datos particulares. El Segundo: que no aparecía la persona. El tercero: cuando aparentemente había una información que no les fue compartida por la autoridad, como decir que la persona está localizada o ubicada.

Respecto a las posibles discrepancias en el registro de personas desaparecidas, Luisa María Alcalde publicó un video en el que descartó que el gobierno federal tenga una actitud indiferente o exista una intención de "rasurar" el padrón de desaparecidos.

Aclaró que el registro creado en 2019 y que data de registros de personas desaparecidas de 1962 es y fue publicado en agosto de 2023 y constaba de 110,964 registros que, dijo, "están intactos".

La titular de Gobernación descartó que algún registro haya sido borrado o dado de baja, sino que se trata de un cambio de estatus.

"Lo que hemos estado realizando, a través de una metodología que ya ha sido aprobada en la Ciudad de México, es una búsqueda casa por casa y también un cruce masivo de bases de datos", apuntó.

"De agosto a la fecha en esta estrategia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos encontrado a más de 20,000 personas, y también hay que decirlo, porque también esto lo manipulan, de estas 20,000 hoy ya localizadas que pertenecían al registro de personas desaparecidas, el 86% su ausencia no está vinculada con algún delito; el 10% su ausencia está vinculada con algún delito de violencia familiar y el 4% con desaparición forzada, ya se trate de algún particular o alguna autoridad", agregó.

Existe mucha manipulación de los medios en torno al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.



Por ello siempre es importante aclarar👇🏼 pic.twitter.com/v8rwx3YMlv — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 19, 2024

Pese a las declaraciones de la titular de la Segob, este miércoles la buscadora Irma Virginia Orgen expuso el camino de amparos y recursos legales que han tenido que interponer para que desde las autoridades se dé seguimiento a la búsqueda de su padre, Marco Antonio Orgen, desaparecido en 2013 en Huauchinango, Puebla.

Explicó que, a pesar de que ella ha denunciado ante tres instancias locales y federales el caso, el nombre de su padre no aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por lo que, como representante del colectivo de buscadoras Uniendo Cristales, exigió que el Estado no vuelva a desaparecer a sus seres queridos.

"Cuando el presidente empezó como a desconocer la cifra, a decir 'es que no son tantos', fue para nosotros preocupante. Cuando ya lo presentó, eso fue en diciembre, fue nuestro regalo de Navidad. La verdad que pasamos un año horrible, de por sí son fechas muy difíciles para nosotros", comentó.

"Hoy dicen unas cifras, mañana otras y no sabemos qué está pasando con nuestros familiares. Pero no vamos a permitir que borren nuestra lucha y a nuestros familiares desaparecidos. Queremos encontrarlos y que regresen a nuestras casas", agregó.

La plataforma "Volver a Desaparecer" ya está disponible en la dirección web volveradesaparecer.datacivica.org.