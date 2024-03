Sheinbaum: no se desmanteló a la Comisión de Búsqueda, solo cambió de titular

Sheinbaum señaló que esta distinción es relevante pues durante su periodo al frente del Gobierno de la Ciudad de México los registros oficiales indicaban que en la capital habían desaparecido alrededor de 30,000 personas.

“Se decía que había cerca de 30,000 desaparecidos, entre 25,000 y 30,000 (…) y yo siempre dije como Jefa de Gobierno: si esto fuera una realidad, pues sería un movimiento de 30,000 personas con sus familias.

“Puede ser una persona que decidió voluntariamente separarse de su casa, se presenta la denuncia en la Fiscalía, después aparece y no se regresa a la Fiscalía o sencillamente no quiso regresar a su casa que sería el caso de No Localizado o personas desaparecidas por la delincuencia organizada”, explicó.

La morenista considera necesario fortalecer la búsqueda en bases de datos y el cruce de información, pues al encontrar que una persona reportada como desaparecida tiene registros de haberse vacunado, contraer matrimonio o tener un hijo, se le busca en el lugar donde está dicho registro.

Sheinbaum afirmó que en Chihuahua se reunió con un colectivo de madres buscadoras. “Las he recibido, he platicado con ellas”, dijo.