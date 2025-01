El "cocinero" de fentanilo hubiera caído fulminado, dice Cofepris y Marina a NYT

“Para producir fentanilo en un laboratorio, se requiere (un lugar) donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo como es la elaboración de el fentanilo y con sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente si hubiera sido fentanilo lo que se estuviera produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores”, destacó.

Agregó que a pesar de que se ha facilitado la producción de fentanilo, es un proceso en el que se requieren medidas de seguridad.

“No es fácil de producir y no está exento de riesgos a la salud, se requiere de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho la caricatura de la producción”, comentó.

El artículo del diario estadounidense detalla que en una cocina en el centro de Culiacán, Sinaloa, integrantes del crimen organizado ‘cocinan’ kilos y kilos de fentanilo como si se tratara de una cena para sus familias.

"El laboratorio estaba oculto en una casa en pleno centro de la ciudad de Culiacán, en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida. No había olores ni humo en el exterior que pudieran alertar a un transeúnte de las grandes cantidades de fentanilo que se estaban cocinando detrás de la puerta”, se lee en el reportaje .

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó un análisis sobre el video que acompaña el reportaje titulado “Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa” y en el que se ve parte de la elaboración de esa droga sintética.

Juana Peñaloza Ibarra, química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, explicó que durante la supuesta elaboración de fentanilo no se usó de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante el proceso, y planteó que no corresponde con la dinámica criminal cambiar la ubicación con rapidez como se menciona en la publicación.

“Se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo”, planteó.