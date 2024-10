Sheinbaum enviará iniciativa para eliminar reelección y nepotismo en 2025

En los primeros meses del 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso de la Unión la iniciativa para eliminar la reelección y el nepotismo en cualquier cargo de elección popular, a fin de que sea discutida en el segundo periodo de sesiones de la LXVI Legislatura.

“Vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La constitución del (19)17 no permitía la reelección en ningún cargo, se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en época de (Felipe) Calderón para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales”, adelantó.