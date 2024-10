Sheinbaum inicia Presidencia con retos urgentes: seguridad, salud y finanzas

Un gobierno con finanzas complicadas

Claudia Sheinbaum tendrá un gran obstáculo para su gobierno: las finanzas, ello luego del alto gasto público que se ejerció en el gobierno del presidente Andrés Manue López Obrador.

“Todos sabemos que hay un problema en las finanzas públicas, sobre todo después de este último año de la administración saliente, donde se aprobó un déficit no se había visto desde 2008 o más años atrás”, plantea Alejandra Macías, directora Ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Y la misma presidenta electa, lo sabe. Varios de los compromisos que hizo en campaña tendrán que implementarse gradualmente porque no cuenta con recursos públicos suficientes. Por ello, anunció que su beca universal empezará en 2025 con estudiantes de secundaria, y para 2026 será para toda educación básica. El apoyo a mujeres de 60 a 64 iniciará el próximo año con mexicanas que tienen entre 63 y 64 años, y posteriormente se incorporarán a las de otras edades.

El análisis análisis "Horizonte México 2024-2030, entre desafíos y oportunidades", de Franklin Templeton, explica que la administración de Sheinbaum tendrá herencias complicadas, entre ellas, estrechas finanzas públicas y presiones para el gasto.

A los gastos ya presupuestados para mantener la política social, y gasto corriente, la administración de Sheinbaum enfrentará retos derivados de reformas como la judicial, mediante la cual se elegirán por voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros.

Alejandra Macías sostiene que es necesaria una reforma fiscal, pues no basta con la “austeridad” para lograr mayores ingresos como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador al “sugerir” a gobiernos no optar por una reforma tributaria. De no hacerlo, considera que ciertos rubros pueden resultar afectados.

La presidenta electa implementará de manera gradual su programa para mujeres de 60 a 64 años. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

“Si no te alcanza, primero te endeudas, pero te endeudas para pagar programas sociales y dejas de invertir en infraestructura, eso pega al crecimiento y lo más seguro es que haya recortes en salud, lo que es grave porque es una deuda que queda pendiente de esta administración, así como otros rubros, como infraestructura educativa, por ejemplo”, agrega.