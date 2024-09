Rifas, covid y “otros datos”: momentos que marcaron las “mañaneras” de AMLO

Rifa del avión presidencial

La decisión de vender el avión presidencial, porque como presidente solo se trasladaría en vuelos comerciales y después en aeronaves de las Fuerzas Armadas, llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a explorar diversas opciones para deshacerse del Boeing que adquirió el gobierno de Felipe Calderón, pero que tuvo sus vuelos en la administración de Enrique Peña Nieto.

El mandatario mexicano planteó la venta o renta del avión para vuelos ejecutivos o para momentos especiales como una fiesta de XV años, sin embargo, más tarde propuso una rifa.

La idea de ganarse el avión y tenerlo estacionado en el patio de su casa generó varios memes en las redes sociales.

El presidente López Obrador anunció la rifa del avión presidencial en su conferencia matutina. (FOTO: Presidencia.)

Más tarde, el presidente cambió el regalo de la rifa: ya no sería el avión, sino el costo de la aeronave, el cual sería entregado en varios premios de 20 millones de pesos.

En su conferencia matutina, el presidente presentó el boleto de la rifa alusiva al avión presidencial e incluso realizó una conferencia matutina desde el hangar de la Fuerza Aérea Mexicana.

Desencuentros y sus “otros datos”

A la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador acudieron periodistas mexicanos e internacionales que, al cuestionarle sobre temas complicados como seguridad o libertad de prensa, obtuvieron como respuesta yo tengo “otros datos”.

Uno de ellos fue el periodista mexicano Jorge Ramos, quien acudió al menos tres veces a la mañanera para cuestionarlo sobre los homicidios en México.

“Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos. No es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución si quieres marginal, del 3%”, aseguró mandatario el 5 de julio de 2021.

“Los otros datos” del presidente no le dieron la razón, pues su gobierno concluirá como el más violento de la historia de México al alcanzar casi las 200,000 muertes violentas.