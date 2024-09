La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el reloj que lo ha acompañado durante casi seis años responde a las críticas de la oposición porque tendría un costo de más de 100,000 pesos.

En su conferencia de este jueves 5 de septiembre, el presidente rechazó que utilice un reloj “machuchón”.

“No es esa marca, porque esa vale como 120,000 pesos ese reloj. Pero me usan a mí, me usan desde hace algún tiempo, y te sale en una revista. O sea, me usan para hacer publicidad a una marca. Ahorita lo van a ver. Entonces, no, este vale 120… No, no, vale dos mil pesos, y es el que he tenido siempre. Pero hay uno así parecido, pero sí es una marca de esas machuchonas”, comentó.