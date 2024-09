Gutiérrez Müller se despide y reitera: “No está en mis planes postularme”

A 19 días de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que no tiene planes de postularse a ningún cargo de elección popular, aunque sostuvo que "nunca hay que decir nunca".

“Yo me considero muy informada, politizada. Tomo partido, me comprometo, pero no está en mis planes la postulación a ningún cargo público, lo vengo diciendo desde hace mucho... yo ya cumplí mi cuota de participación política, social. Me dice él (López Obrador) que ya la pagué y yo me siento muy satisfecha. Aunque no sea postulada y no pretenda esto, no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy, en este momento, a esta hora, 7:45 de la mañana del 11 de septiembre, mi respuesta es no”, señaló este miércoles.