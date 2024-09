"Futurismo vulgar", dice AMLO sobre candidatear a un hijo a la Presidencia

Hacia futuro, ¿no se usted ve con un hijo en la Presidencia? ¿Le gustaría?”, se le preguntó en su penúntima conferencia.

“No, eso es futurismo corriente, barato, vulgar. Cada quien tiene que labrarse su propio destino”, afirmó.

Días antes de su retiro de la administración pública, el presidente confirmó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscaría incursionar en la política. Reveló que con sus hijos hizo un acuerdo para que mientras él ocupara un cargo en el gobierno o en la política, ellos no participarían en la vida pública, por lo que ahora que se retira, quiere cumplir con su palabra.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó el pasado 9 de septiembre.

Andrés el segundo de sus hijos, fue electo como secretario de Organización en Morena el domingo pasado y en su discurso, afirmó que inicia su carrera en la política.

"Me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí, donde siempre estuve. Me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente", dijo ante miles de morenistas.