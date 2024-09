AMLO señala a Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia en Sinaloa

A casi dos meses de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, el presidente afirmó que es importante que el gobierno de Estados Unidos comprenda que no puede tomar decisiones unilaterales.

“Que ellos vayan internalizando que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. No puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales. No puede aceptarse”, planteó.

Desde el pasado 9 de septiembre, Sinaloa vive una crisis de violencia que ha dejado 48 decesos por enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

López Obrador señaló que aún se desconoce el acuerdo que hizo uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, con el gobierno de Estados Unidos para entregar a Ismael “El Mayo” Zambada.

“Todavía no conocemos en qué consistió, qué condiciones se dieron en ese arreglo, pero nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando", agregó.

Calificó de incorrecto el operativo que hizo el gobierno de Estados Unidos para que se concretara la detención de uno de los narcotraficantes más buscados.

“No puede ser correcto porque asesinaron personas, fue totalmente ilegal, y estaban esperando al señor "Mayo" agentes del departamento de justicia”, comentó.

Condenó que tras esa detención se hayan perdido vidas a causa de la violencia.

“La pérdida de una vida es lo más triste y lamentable, pero a ver, en su concepción que la vida no vale nada. ¿Qué beneficios, en qué ayuda a detener el problema de la drogadicción de Estados Unidos, con objetividad y realismo?”, planteó.