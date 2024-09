“México es independiente”: reitera AMLO a Ken Salazar por reforma judicial

Durante una conferencia de prensa realizada en su residencia oficial, el embajador Ken Salazar insistió en que la reforma judicial preocupa a Estados Unidos y alertó que, de no hacerse bien, puede generar un "grave daño" a la relación con México.

“Si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo nada más como embajador, eso lo digo con todas las preocupaciones que me están llegando de gente que quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, dijo el representante del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano.

Ante las voces que alertan que la reforma judicial puede afectar las inversiones en México, el presidente lo rechazó, pues dijo que es una de las naciones más atractivas para inversionistas extranjeros.

“Nada, México, lo acaban de decir, es de los países más atractivos para la inversión por muchas razones. Primero porque tenemos a los mejores trabajadores del mundo, los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. México tiene recursos naturales... van a seguir llegando inversiones si tenemos lo principal, agréguenle 3,180 kilómetros de frontera con el mercado más grandes del mundo”, destacó.