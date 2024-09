López Obrador insistió en que este problema se resolverá con la presencia de las Fuerzas Armadas y si los cárteles de la droga actúan con responsabilidad, así que les pidió, no arreglar sus desacuerdos con violencia, como también lo solicitó en una carta Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, tras ser detenido en Estados Unidos.

“Sí tiene arreglo: con presencia de las Fuerzas Armadas, para cuidar que no haya enfrentamientos, para cuidar a la población, y también ellos deben de actuar con mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país, y, hasta antes de esto, porque esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada, él mismo, insulso, en su carta recomienda que no haya violencia, y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia”, declaró.

Según el presidente de México, los grupos criminales deben encontrar otras formas de acabar con sus desacuerdos, que no incluyan enfrentamientos y pérdidas de vida.

–¿Qué se sienten a negociar? –le preguntó una reportera en Palacio Nacional.

–No, pues, ese es un asunto de ellos. Nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia, no queremos pérdidas de vidas–respondió.

Además, López Obrador confió en que los cárteles atiendan su exhorto porque, dijo, el presidente de México siempre es escuchado, incluso por los criminales: “Por todos, más si se tiene autoridad moral”, aseguró.