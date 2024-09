Nuevos titulares de Fuerzas Armadas heredarán poder, dinero ... y violencia

De acuerdo con el reporte “Números del Erario” de la organización México Evalúa, en 2024, las Fuerzas Armadas se encargaron de administrar el 20% del presupuesto.

“El hito en el sexenio será la militarización de la inversión pública: en 2018 los entes militares (Sedena y Semar) ejecutaron sólo el 3% de este gasto, pero en 2024 concentran el 20% de los recursos, si consideramos a la Guardia Nacional como un ente militar”, dice el análisis .

Si la reforma constitucional es aprobada, el próximo año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabezará Omar García Harfuch cederá sus 110,000 elementos y sus 70,767 milllones 434,577 de presupuesto, lo que empoderaría aún más a las Fuerzas Armadas.

“El traspaso de la Guardia Nacional fortalecerá a la Sedena, o sea Sedena tendrá un pie en las Fuerzas Armadas y otro pie en la seguridad. Es un gran error que se militarice por completo todas las tareas de seguridad”, agrega Víctor Sánchez Valdés.

La presidenta electa ha rechazado que el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena implique una militarización de la seguridad pública, pues asegura, que la política de seguridad la dictará la SSP y la titular del Ejecutivo Federal.

“No es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del Ejército y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta de la República. El secretario o secretaria de Seguridad Ciudadana su labor es coordinar esa política de seguridad pública y colaborar con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina y con la Fiscalía General de la República”, destacó en junio pasado .

Sin embargo, para los expertos, el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena deja como “cascaron” a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual resurgió en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de un sexenio en que sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

“La Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal ya no tendría razón de ser si toda el área operativa se encuentra en la Sedena con la Guardia Nacional. Para efectos de planeación y de política criminal no se requería un presupuesto para una secretaría de Estado, bastaría con oficina adjunta a la Presidencia de la República, una asesora en materia de seguridad pública, pero no una secretaría”, agrega Alejandro Martínez de La Salle.