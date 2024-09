La propia Beatriz Gutiérrez anunció durante la presentación de su libro, "Feminismo Silencioso”, su retiro de la vida pública.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política –no es lo mío– y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida”, dijo el 13 de agosto pasado.

¿Qué hará en su retiro AMLO?

En el calor húmedo de Chiapas y entre ceibas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que vivirá su retiro.

Su tiempo lo ocupará para leer y escribir sobre “la grandeza cultural” de México. El presidente ha explicado que busca realizar una investigación histórica sobre la historia del país que gobernó entre 2018 y 2024.

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, explicó el pasado 31 de agosto.

El presidente ha asegurado que en su retiro no recibirá visitas, ni aceptará invitaciones para participar en la vida política. Solo a la presidenta Claudia Sheinbaum le podrá tomar la llamada.