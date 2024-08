Plenaria morenista: Sheinbaum empuja las últimas reformas de AMLO

De manera privada, Claudia Sheinbaum dialogó con los diputados y senadores de Morena, quienes este martes y miércoles eligieron a Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández como coordinadores del grupo mayoritario en el Poder Legislativo, y a A como presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente. La encomienda fue clara: es momento de las iniciativas enviadas por López Obrador; las de su gobierno, vendrán después.

“No estamos planteando una iniciativa en este momento. Ya nos va a corresponder a partir del 1 de octubre. Recuerden que yo planteé reformas constitucionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la igualdad en el Artículo Cuarto (de la Constitución), que serán de las primeras que estaremos enviando; la no reelección, los nuevos programas de bienestar, que también deben estar en la Constitución”, explicó Sheinbaum.

Me reuní con la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Felicito a @RicardoMonrealA por haber sido electo por unanimidad, coordinador parlamentario. Vamos a seguir haciendo historia. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 27, 2024

A partir del 1 de septiembre, la 66 legislatura tendrá materia para analizar y en su caso aprobar.

Del paquete de iniciativas enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, 19 eran constitucionales y una legal. Todas, excepto la reforma en materia electoral, ya fueron dictaminadas, por lo que la Cámara de Diputados está en condiciones de continuar con el proceso legislativo.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, explicó que para ese proceso, la presidenta electa les sugirió no precipitarse y apegarse a la ley.

“Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta”, detalló.

La sugerencia de Claudia Sheinbaum, quien hace unas semanas afirmó que no intervendría más en asuntos partidistas, pues como presidenta debe gobernar para todos, es preventiva y quiere evitar que la Suprema Corte de algún revés, como ya sucedió con otras reformas.

En el gobierno del presidente López Obrador tuvieron un revés la Ley de la Industria Eléctrica, el “Plan B” de reforma electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para evitarlo, la petición es seguir paso a paso el proceso legislativo: dar plazos para la publicidad, deliberación, discusión en lo general, la discusión en lo particular y aprobación o rechazo.

“Que sepan todos los mexicanos lo que estamos aprobando, es la sugerencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó Monreal.