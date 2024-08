Araceli Saucedo y José Sabino fueron presentados ante el presidente nacional de Morena y posteriormente ante la presidenta electa, Claudia Sheinbaum en el salón Jade, donde se desarrolla la reunión de senadores.

En días pasados Araceli Saucedo y José Sabino fueron cuestionados en el Senado de la República por su posible incorporación a la bancada de Morena, sin embargo evitaron responder a la prensa y se retiraron de la cámara alta a bordo de sus vehículos.

A su llegada a la plenaria de Morena, el senador Adán Augusto López Hernández fue cuestionado sobre la incorporación de los dos perredistas, sin embargo, dijo que se estará trabajando en la construcción de acuerdos.

Con estos dos perredistas, Morena y sus aliados tendrán 85 legisladores, por lo que les falta uno para tener la mayoría calificada y poder aprobar cualquier reforma constitucional sin ayuda de la oposición.

Sheinbaum y perredistas se contradicen.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles a los senadores perredistas, José Sabino de Tabasco y Araceli Saucedo de Michoacán a la bancada de Morena en la cámara alta con lo cual, la fracción parlamentaria sumó 66 legisladores.

En rueda de prensa, Sheinbaum aseguró que los legisladores perredistas si bien ya tendrán un espacio en la bancada morenista, para llegar a su presentación y adhesión, hubo presiones, aunque no aclaró de qué tipo.

“No crean que no tuvieron presiones, sí tuvieron presiones; fue una decisión firme, de voluntad y de aplauso”, dijo.

Minutos más tarde, en entrevista por separado, José Sabino afirmó que su adhesión al partido Morena fue por convicción y su ideología de izquierda, descartó que haya habido presiones.

“No hubo presiones de nada, yo no escuché (de Sheinbaum) que haya habido presiones, no hubo presión de nada, al contrario. Yo platiqué con quien tenía que platicar, con mi familia, con los aliados, con la estructura, yo no estoy forzado a nada”, dijo.

La senadora Araceli Saucedo también descartó presiones para no sumarse a Morena y descartó que haya existido un ofrecimiento del partido fundado por López Obrador.

“El único ofrecimiento es que le vaya bien el país, que le vaya bien a México, que le vaya bien a Michoacán, el único ofrecimiento que existe es el único que nos ha llevado a que hoy estemos aquí que es nuestra ideología de izquierda”, resaltó.

Ambos coincidieron en que se mantienen con su militancia en el PRD, pero adheridos a la bancada de Morena.