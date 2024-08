Sheinbaum asegura que la reforma al Poder Judicial sí incluye opiniones de foros

En conferencia de prensa desde su casa de transición, Sheinbaum defendió la reforma judicial que se propone desde el Poder Ejecutivo, pues dijo que ahora los que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación será por méritos y voto ciudadano y no por una designación del presidente de la República.

“Ya no es que la presidenta decide quiénes son sus conocidos o quién yo consideraría que serían los mejores perfiles, si no es una convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de nuestros adversarios, que han estado diciendo que se va a perder la autonomía del Poder Judicial, que la presidenta va a nombrar ella todos los que vienen. No, así es ahora, porqué ahora el ejecutivo manda una terna al Senado, si el senado no decide por la mayoría calificada, ¿quién nombra? El presidente o la presidenta. Ahora no, ahora ya no es ni siquiera los que la presidenta vaya a poner, si no es una convocatoria pública, presentan sus credenciales”, detalló.

Consideró que con la nueva forma de elegir a los integrantes del Poder Judicial habrá mayor transparencia.

“A diferencia del pasado o de ahora en donde el presidente tiene mano en nombrar a sus ministros, ahora no, ya la presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros”, destacó.

Consideró que esto permitirá una verdadera autonomía de quienes integran al Poder Judicial y de que lleguen los mejores perfiles, y no “por dedazo presidencial”.

“Es un proceso muy completo, novedoso, pero no tiene nada que ver con esta idea que están diciendo de que ahora van a ser más afines a la presidenta”, agregó.