López Obrador reconoce suspensión de salario a trabajadores del Poder Judicial

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desconoció el paro de labores en el Poder Judicial, por lo que pidió suspender pagos e incluso destituir a quienes se mantengan en la protesta.

“Constituye una falta grave que amerita sanciones que, enunciativamente pero no limitativamente, pueden comprender desde descuentos, conclusión de nombramientos, acciones de cese en los diversos cargos, inicio de procedimientos disciplinarios, procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros”, dice el oficio emitido por la Secretaría de Hacienda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a corregir en cuanto a las sanciones de posibles despidos, pues, dijo, los trabajadores están en su derecho a protestar.

“Mi opinión es que no se les impida la libertad, que no se les limite la libertad de manifestarse porque si no van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores”, comentó.