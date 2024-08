AMLO califica de ilegal paro de labores del PJ, pero garantiza derecho a huelga

En su conferencia matutina de este martes, el presidente sostuvo que, quienes están en contra de la llamada “sobrerrepresentación” de legisladores, en realidad quieren evitar que Morena y sus aliados lleven a cabo reformas, en particular la que plantea que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano. ¿El motivo? López Obrador aseguró que son los intereses de una minoría.

“Están creando esta falacia. Es una invención al grado que quieren violar la Constitución para que no se lleve a cabo ninguna reforma a la Constitución y en especial que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, porque es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia, no solo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados, de los que se sentían los dueños de México. Entonces el Poder Judicial está al servicio de ellos, no está al servicio del pueblo”, comentó.

Sobre el paro de labores que iniciaron este lunes jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, en protesta por la reforma, la cual se discutirá en el Congreso el lunes 26 de agosto, el mandatario federal consideró que permitirá evitar que presuntos delincuentes queden en libertad.

“Ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco. La única cosa que me preocupa es que tienen un expediente guardado de 25,000 millones de pesos que sí quisiera que le dieran curso”, planteó.

El presidente dijo que, aunque respeta el derecho de los trabajadores del Judicial a suspender labores, es importante que los mexicanos sepan que el motivo es la resistencia a transformar a ese Poder.