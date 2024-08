El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su opinión a cinco empresarios sobre la asignación de diputados plurinominales y la llamada “sobrerrepresentación” y pidió que se deje de presionar al Instituto Nacional Electoral (INE) que está por determinar el número de legisladores que le corresponderá a cada partido político.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación”, dijo este martes en su conferencia de prensa.