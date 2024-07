AMLO sobre mayoría calificada: oposición está en contra porque no les beneficia

Segob: no se viola ninguna regla constitucional

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que con la asignación de diputados de representación proporcional para Morena, PT y el Verde no se viola ninguno de los preceptos constitucionales.

Comentó que el artículo 54 de la Constitución es claro: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”. Es decir, el limite para diputados es por partido y no por coalición.

“Están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con mayoría priísta y esa norma sigue vigente hasta ahora ...el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, es decir por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300 es una regla básica”, detalló.

La otra regla es que ningún partido exceda en 8 puntos el porcentaje de votación recibida el día de la jornada electoral.

“El porcentaje más 8 puntos debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados esto establece y esto es lo que debe aplicar. No puede hoy uno decir ‘no me gusta la Constitución”, refirió.

Explicó que en algún momento sí se legisló para que la sobrerrepresentación se considerara a partir de los diputados de coalición, sin embargo, en la reforma de 2008 se eliminó la fracción cuarta del artículo 59 que lo regulaba.

“Quitaron, eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político, decidieron quitarla porque les convenía en ese entonces por lo cual desde el 2008 todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha la interpretación ha sido textual como dice la Constitución se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución”, comentó.