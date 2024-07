AMLO acusa “plan con maña” del Poder Judicial para frenar mayoría calificada

“Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no pueden reformar la Constitución. ¿Eso es mafia o no mafia?”, dijo esta mañana.

La Constitución ordena que la calificación presidencial debe hacerse con un mínimo de seis integrantes del TEPJF y actualmente sólo hay cinco, por lo que ese Tribunal deberá designar al menos un magistrado de los de las salas Regionales, el decano o el magistrado de más edad.

Sin embargo en su resolución el juez de la Peza ordenó que el TEPJF designara a dos, para que el Pleno del Tribunal estuviera integrado a plenitud, con siete magistraturas.

En su conferencia matutina, el presidente explicó que la “maña” está en que esos dos que serían designados son “del bloque conservador” que se opondrían a que Morena y aliados tengan sobrerrepresentación, con lo que ganaría esa postura en el pleno del TEPJF en caso de que le llegue esa impugnación al acuerdo que emita el Instituto Nacional Electoral (INE), que debe asignar plurinominales e integrar las cámaras del Congreso, lo que podrá ser impugnado en el Tribunal Electoral.

“Es una maniobra politiquera, un juez que no tiene facultades le pide al Tribunal que nombre a dos magistrados que hace falta nombrar porque el Tribunal se integra por siete y por diferencias no se ha nombrado esos dos y quedan cinco… ¿Pero para qué quieren nombrar esos dos?, ¿de cuándo acá al juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal? Pues todo un es plan con maña porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal", aseguró.