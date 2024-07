AMLO se lanza contra Poder Judicial; los acusa de ser "llaveritos de potentados"

La decisión del juez Rodrigo de la Peza para pedir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrara a dos magistrados, no pasó inadvertida por el presidente López Obrador, quien afirmó que se trató de una intromisión.

“Han llegado al extremo de nulificar al Poder Legislativo y ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electoral, es una violación a la Constitución, o sea no le corresponde, es que están al servicio de intereses facciosos, un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación”, expuso.

El presidente criticó que el pueblo de México tenga que pagarles hasta 600,000 pesos mensuales como sueldo y prestaciones, a quienes actúan como verdugos.

“Por qué le tienen miedo al pueblo, porqué hablan de democracia si democracia es el poder del pueblo. Demos es pueblo kratos es poder y qué quieren los conservadores corruptos hipócritas que nada más sea kratos, sin demos, poder sin pueblo, esa es su democracia ya basta”, comentó.