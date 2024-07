“Ni soy cacique, ni Sheinbaum es pelele”, dice AMLO; anuncia licencia a Morena

A partir del 1 de octubre próximo, el presidente López Obrador ha aclarado que no tendrá más vida pública pues se retirará a Chiapas a escribir.

En su conferencia matutina, explicó que como parte de su retiro, también solicitará licencia de Morena, por lo que ya no será un militante activo.

“Voy a pedir licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y aprovecho para ir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, que ya no nos vamos a poder se encontrar porque voy a vivir en Palenque, si recibo a unos amigos pues tengo que recibir a todos”, detalló.

Insistió que ha comentado ya a sus hijos que le podrán visitar, pero no para hablar de asuntos políticos, y sugirió temas de conversación como la liga mexicana de béisbol, la serie mundial.

"A la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, sí la vería en caso de hacer falta", dijo, aunque consideró que no será necesario porque "ella es una mujer preparada y con capacidad para dirigir México".