¿De qué vivirá AMLO cuando deje la presidencia?

¿Qué pensión tiene AMLO?

El jefe del Ejecutivo recordó que cotizó ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues laboró seis años en el Instituto Nacional Indigenista (INI) de 1977 a 1982. Después, trabajó en el INCO (Instituto Nacional del Consumidor); sin embargo, tuvo que realizar un trámite especial porque desapareció la constancia que así lo acreditaba, pero acumuló 10 años.

Después, ingresó a la política en el Frente Democrático Nacional y más tarde asumió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal el 5 de diciembre de 2000.

Ahora ya llevo cinco años. Entonces, ya son 20 años, por ese tiempo y la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE de 25,000, 30,000 pesos mensuales Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional este martes 25 de junio, el mandatario federal detalló que también tiene ingresos por las regalías de los libros que ha escrito; sin embargo, decidió que el dinero se destine para su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto.

¿AMLO recibe la Pensión del Bienestar?

Sí, porque el programa federal apoya a personas mayores de 65 años y López Obrador tiene 70. El apoyo es de 6,000 pesos bimestrales.

¿Cuánto recibirá mensualmente?

López Obrador puede recibir alrededor de 30,000 a 33,000 pesos cada mes: en caso de recibir los 30,000 pesos mensuales por la pensión del ISSSTE, más los 3,000 correspondientes a la Pensión del Bienestar, que se cobra cada dos meses.

"Yo no voy a gastar, estaré muy cómodo con los huaraches que tengo de Oaxaca y la Pensión del Bienestar, que ya tengo ahí ahorrado, porque no he cobrado, lo he dejado ahí para cuando yo me vaya", explicó.

Ante el cuestionamiento sobre con quién vivirá en Palenque, el presidente dijo que piensa invitar a un joven compañero: "Hijo de un maestro mío (Rodolfo Lara), le tengo confianza, somos de la familia".

Por último, reiteró que no recibirá a nadie y le dará pena rechazar visitas. "Me da mucha pena decir que les urge, que me necesitan, pero si abro la puerta ya no la voy a poder cerrar y menos consultas política, eso no se puede".