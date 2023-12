Caminar, leer, ver pájaros y árboles, así será el retiro de AMLO tras 2024

"Hay gente que no quiere jubilarse porque no les va bien porque tienen una rutina y hay depresión (pero) hay muchas cosas qué hacer: caminar, hacer ejercicio, escribir, leer, ver los árboles, escuchar a los pájaros. Tantas cosas y también los familiares, los hijos, Beatriz (…) La única cosa: es vedado el tema político no hablemos de eso".

López Obrador criticó a quienes tras ocupar cargos de gobierno se mantienen vigentes en la política:

“Es un error pensar… seguir ahí opinando. Si ya tuvo uno su momento su tiempo, se ven mal; se ven muy mal, ya no es el momento, ya se tuvo el momento. Para qué estar criticando (se debe) dejar a la historia que juzgue”, valoró.

En su caso, consideró concluido su ciclo político y necesario el relevo generacional. Y admitió sólo "unos achaques”, pero no como dicen sus adversarios, que está “chocheando y los más groseros dicen: ‘viejo guango’”, criticó.

“Viejo, a lo mejor sí; guango no... pero ya me estoy preparando para entregar”, agregó.

Sobre la forma en la que seguirá apoyando a su proyecto, dijo que será con su libro -que entregará a la imprenta el martes 2 de enero- y que contiene "recomendaciones" a la cuarta transformación y entregando la administración a una persona en la que confía.

“El pueblo no va a permitir que haya retrocesos y quien me va a sustituir, es muy probable –aunque va a depender del pueblo–, es una persona con convicciones, honesta, que me tiene muy tranquilo porque me va a quitar la carga y es garantía de que el país va a seguir su camino. Además, ya voy a cumplir 50 años de estar en esto”.