AMLO se opone a renuncia de Norma Piña por aprobación de Reforma Judicial

En medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que envió en febrero pasado a la Cámara de Diputados el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Yasmín Esquivel, afin a la cuarta transformación, planteó la necesidad de que Norma Piña dimita a su cargo.

De acuerdo con el diario Reforma, la petición de Esquivel se dio en la sesión privada de la Corte.

López Obrador comentó que no se requiere de ninguna dimisión para que la iniciativa de reforma al Poder Judicial avance, pues existe un proceso legislativo y corresponderá a los diputados y senadores aprobar o rechazar los 16 cambios a los artículos de la Constitución que propone para que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto ciudadano.

“No es una concertacesión como era la costumbre en la época de (Carlos) Salinas, no, no, no, que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro, el presidente tiene facultad para enviar al congreso una reforma a la Constitución, ese es el procedimiento. Ya la enviamos, entonces el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica términos, pasa a comisiones, a las que correspondan; primero en una Cámara, luego va al pleno, se vota... pero para qué negociar”, planteó el presidente.

Aclaró que la propuesta de reforma no es un asunto personal en contra de la ministra presidenta de la Corte, sino del Poder.

“No es una cosa en contra de la señora Piña, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no solo es ella, es una crisis del Poder Judicial y ¿cómo se enfrenta una crisis?, ¿cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando”, señaló.