AMLO acepta riesgos en elección de jueces con Reforma Judicial

El mandatario federal explicó que democracia implica que el pueblo elija a sus autoridades a través del voto, lo cual no existía hace algunos años, donde se definía a un candidato a la Presidencia de la República y aún faltando la elección, en los hechos era el próximo presidente.

“Se habla de democracia, pero es pura demagogia porque en realidad lo que quieren es que sigan unos cuantos dominando y que México sea país de una minoría. Eso ya no es posible y en la pasada elección se demostró, el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino, el pueblo está decidido a participar y que se les tome en cuenta y sobre todo que su dinero redistribuya con justicia que no se quede en unas cuantas manos, ya no quiere pueblo que sigan robando ese es el cambio entonces lo del poder judicial en esencia ves eso una minoría quiere seguir teniendo”, indicó.

El presidente consideró que, en ese cambio en el país, es fundamental la transformación del Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros defiendan los intereses de los mexicanos y no de grupos de interés.

“Ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de Derecho”, dijo.

Una vez aprobada la iniciativa de reforma, el presidente comentó que es importante que se dé el tiempo para que participen todos los interesados.

“Si hace falta más difusión que se lleve tiempo, que se conozcan a todos los candidatos y se hacen falta más candidatos que participen más candidatos pero que los elija el pueblo y lo otro también que los que están de jueces, que los que están de ministros, de magistrados, puedan participar, y se puedan sentir muy orgullosos ‘yo estuve participando y fui ratificado, o sea me sometí al escrutinio público y el pueblo por mi trabajo, por mi rectitud, por mi honestidad me eligió'”, comentó.