¿Cuál es el “Plan C” de reformas del presidente López Obrador?

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”, reveló.

¿Qué es el “Plan C” de AMLO?

El 9 de mayo, en su conferencia matutina, el mandatario nuevamente habló sobre su “Plan C”, el cual consistía en que los mexicanos votaran por dale por “carro completo” a Morena en la jornada del 2 de junio, es decir, que no solo votaran por el candidato de Morena a la Presidencia, sino también por sus diputados y senadores.

Para modificar cambios a leyes secundarias basta con una mayoría absoluta compuesta por la mitad más uno de los diputados o senadores, sin embargo, cuando se trata de cambios constitucionales se requiere del voto de las dos terceras partes.

“Primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, 300 son de mayoría y 200 plurinominal. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ése es el Plan C”, explicó en esa fecha.

La actual composición del Congreso, si bien favorece a Morena y aliados, no les permite hacer cambios constitucionales.

En Cámara de Diputados ese bloque cuenta con 55% de los escaños, mientras que en el Senado tienen el 59%.

La falta de esa mayoría calificada propició que el presidente López Obrador tiviera derroras propinadas desde el Congreso, como sucedió con su reforma constitucional para reformar el marco eléctrico y la reforma electoral.

La petición de apoyarlo en las urnas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en que la gente votaría parejo por su partido en la jornada electoral de 2024.

"Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación, hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80 por ciento. Estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser: a ver, voto cruzado, sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes, pues el presidente queda atado", dijo en su mañanera