El mandatario federal consideró que detrás de esta suspensión está la defensa de los altos sueldos de los consejeros del INE.

“Lo importante es saber por qué actúan así, creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es una asunto político y yo diría mercantil porque lo que no quieren, ni si quiere es que se apruebe la ley, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución porque nadie puede ganar más que el presidente de la República”, comentó.

López Obrador dijo que si la Suprema Corte dice no a los cambios electorales propuestos desde su gobierno, aún así se continuará en la lucha por una mejor democracia.

"Adelante, a seguir luchando para afianzar una auténtica, hacer valer una auténtica democracia y crear el habito democrático, que no existía porque el autoritarismo que prevaleció durante siglos no lo permitió", dijo.