AMLO estalla contra Corte por "Plan B"; va por iniciativa para elegir ministros

López Obrador criticó el actuar de la Corte por invalidar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas por presuntamente violar el proceso legislativo.

"No violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley, los ministros de la Corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedico a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo de Poder Judicial", comentó.

El presidente acusó al Poder Judicial de querer frenar su proyecto político otorgando amparos, por ejemplo contra obras prioritarias.

"Hay que resolver para que se tenga un Poder Judicial independiente, al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría, no de un grupo y que no sean un obstáculo para la transformación del país, porque con todo lo que están haciendo es para frenarnos, son amparos para que no avance el gobierno en la realización de obras", afirmó.

Insistió en que el Poder Judicial debe ser transformado, pero que no lo hará el Ejecutivo.

"Yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma y pues no puede el Ejecutivo y no debe, tiene que ser el pueblo, tiene que ser con el método democrático y que se abra un debate sobre esto y que la gente sea la que decida si se elige a los ministros y también después de un tiempo a magistrados y después a jueces, hacer un una buena propuesta de reforma constitucional, porque si no pues van a seguir los problemas", refirió.