Tras la polémica que surgió por la difusión de un video en el que Juan Pablo Sánchez Gálvez, uno de los hijos de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, insulta a personal de seguridad de un centro nocturno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no meterse con familiares o hijos.

"No es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen problema conmigo pues que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano", afirmó.