Gutiérrez Müller defiende al hijo de Gálvez; ella le agradece la solidaridad

Tras el video en el que se ve a su hijo Juan Pablo en aparente estado de ebriedad y agrediendo a trabajadores de un antro, Xóchitl Gálvez señaló que esta grabación es parte de la “guerra sucia” contra ella, porque no le encuentran nada sobre su persona.

“Me van a tratar de sacar toda la guerra sucia como no me encuentran nada en mí personas, pues obviamente van a tratar a darlas con mi familia, con mi hermana, pero estoy lista para eso y adelante. Voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es más poderosos que cualquier ataque”, mencionó la candidata presidencial por el PAN, PRI, PRD.

Antes de comenzar su evento en Tlalnepantla, Estado de México comentó que su hijo ya se separó de su campaña electoral, en el que ocupaba el lugar de coordinador de jóvenes.

Gálvez publicó después un mensaje en el que le agradeció a Müller la solidaridad:

Para una madre siempre son momentos difíciles cuando sus hijos cometen errores.



Agradezco tus palabras de solidaridad, @BeatrizGMuller.

En el evento de la tarde, Gálvez Ruiz comentó que cuando alguien se equivoca en la vida, hay consecuencias:

“Me disculpo por el contenido del video. Eso pasó hace un año y mi hijo ofreció una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado; por eso para mí es importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes”, declaró.