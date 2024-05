Karen Quiroga: “En la alianza no actuamos por vendettas personales como Morena”

El agua no es una facultad que sea específicamente de las alcaldías, pero ¿cómo trabajar este tema junto con el gobierno central?

Lo más destacado en materia de agua es el tema de las plantas potabilizadoras móviles, hoy vamos a reciclar de manera más eficiente el agua; aquí ya reciclamos, el día de hoy lo vamos a hacer directamente de las aguas que son residuales, vamos hoy a convertirlas en agua que se puede utilizar para la limpieza de la casa, todavía no está acreditado el consumo humano en la ley, pero en otros países ya lo hacen, esto quiere decir que el agua que vamos a entregar en las viviendas, pues es agua que es de calidad.

La facultad primaria es del gobierno de la ciudad, pero las alcaldías siempre han hecho obra, hoy quiero decirte que no han recibido mantenimiento los pozos de donde recibimos agua, esta ha sido la peor sequía de toda la historia, la estamos viviendo, el Cutzamala la está agonizando y bueno, pues el día de hoy el poder generar con 1,000 millones de pesos por parte de la alcaldía... que le metamos al tema de agua; Santiago Taboada va a invertir y en este sentido quiere decir que va a haber 3,000 millones de pesos para Iztapalapa en materia de agua y eso genera una mayor esperanza, no solamente para construir 5,000 pozos de absorción, sino también poner estas plantas potabilizadoras y además poner en orden a todos los negocios que el día de hoy, bueno, pues compran las pipas que son para la gente, pero ellos también tienen derecho al agua, con estas plantas potabilizadoras vamos a pasar al siguiente nivel del reciclaje de agua, somos una alcaldía que puede ser la más sustentable.

¿Qué haría la diferencia entre el anterior gobierno, Clara Brugada, y el suyo?

Mayor eficiencia en materia de recursos económicos, mayor transparencia y, por supuesto, no echar el dinero en un proyecto personal como las Utopías, que fueron obras de relumbrón, pero hoy no sirven, hoy no tienen mantenimiento, hoy no hay agua en las albercas, hoy los niños están padeciendo con no contar con los recursos, fueron 1,200 millones de pesos que invirtieron en las Utopías, que hoy bien podrían haberse usado en agua, en seguridad o en el remozamiento de las colonias. No hay tampoco nada que celebrarle a Clara Brugada, me parece que el gobierno ha sido deficiente y ha sido un traje a la medida, pero para ella, su única intención fue poder subir en las encuestas y poder presentar un proyecto que no beneficia a los iztapalapenses.

Utopías ¿continuidad o reestructura de este proyecto?

No hay dinero para mantener las Utopías, eso es algo que no dicen Clara Brugada y la candidata de Morena a la alcaldía (Aleida Alavez) a la gente, mantenimiento, no hay personal, no hay gente que pueda trabajar en estos lugares y por eso están vacías, son una real farsa, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Utilizar las instalaciones, construir la clínica del FUCAM en una de ellas y una clínica para hombres, porque el cáncer de próstata y el cáncer cervicouterino y de mama ha estado elevándose de manera exponencial en Iztapalapa, a esto yo creo y estamos mandando a hacer el estudio pertinente porque creo que el agua no es para consumo humano, la que estamos aquí utilizando.