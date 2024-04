Llevan video del hijo de Xóchitl Gálvez al pleno del Senado

“El hijo de la señora X sale borracho diciendo un montón de improperios, denostando a personas por su peso y diciéndoles ‘gatos'”, expresó la senadora morenista, quien solicitó que se proyectara el video en las pantallas del Senado de la República.

El video comenzó a circular este miércoles en cuentas de personas vinculadas a Morena como Abraham Mendieta o la diputada Andrea Chávez.

Pero él mismo fue retomado por las senadoras de Morena en el pleno, quienes pidieron que se transmitiera el video.

“Te vale madres si golpeo a esa niña”, dice impunemente el hijo de @XochitlGalvez, mientras insulta con homofobia y clasismo a los trabajadores de un café.



Se sienten intocables, pero me consuela saber las consecuencias políticas enormes que esto tendrá.pic.twitter.com/zdy1MKvU17 — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 3, 2024

Hijo de Xóchitl se disculpa y se separa del equipo de campaña

El hijo de Xóchitl Gálvez publicó un video en el que reconoce que sí es él la persona en el video, se disculpa y explica que eso sucedió hace un año:

"Pido disculpa a quienes haya ofendido, estoy muy arrepentido de esa situación de hace un año. Reconozco el error y asumo las consecuencias", detalló.

En la grabación agrega que se hace a un lado como encargado de las redes de jóvenes de la campaña de su mamá, pero dice que seguirá apoyándola.

Pido disculpa a quienes haya ofendido, estoy muy arrepentido de esa situación de hace un año.



Reconozco el error y asumo las consecuencias. pic.twitter.com/krRF9bO2Pi — Juan Pablo Sánchez Gálvez (@JPsagalvez) April 3, 2024

La candidata reaccionó horas después a la publicación del mismo y expresó que tomó acciones sobre el comportamiento de su hijo:

“Me disculpo por el contenido del video. Fue hace un año y ofreció disculpas. Tomé acciones cuando me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpe en el lugar de los hechos. Tomé medidas. Van a tratar de sacar toda la guerra sucia, como no me encuentran nada en mi persona”, expresó a reporteros al llegar a un evento en el Estado de México.