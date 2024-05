El Circo 🎪| Debate, tercera función; Domador enredado y agua sin transparencia

EL TRUCO DE LA MANTA

Para los cirqueros experimentados es momento de recuperar un antiguo dicho: ‚ÄúAgua que no has de beber, d√©jala correr‚ÄĚ, el cual serv√≠a para aconsejar a alguien no obstaculizar el cauce natural de las cosas. Ese consejo lo dirigen al saltimbanqui administrador suplente de la capital Mart√≠ Batres, quien como cabeza de la Jefatura de Gobierno oper√≥ para que una de sus dependencias, el Sistema de Aguas (Sacmex) lograra un recurso legal para ocultar por tres a√Īos los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al agua que se suministra en colonias de la Benito Ju√°rez y que hace cosa de un mes caus√≥ alarma por incluir un olor a combustible. Bajo el m√°gico argumento de que dar a conocer los resultados ‚Äúpuede generar interpretaciones err√≥neas‚ÄĚ, se coloc√≥ el famoso velo negro que antecede a cualquier acto de ilusionismo.