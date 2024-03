AMLO acusa al INE y Tribunal de no frenar "calumnias" en su contra

“Ayer estaba leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots, de dónde salía el dinero, quién pagaba eso, y contestaron los del INE o los del Tribunal que eso no les correspondía, ¡ah! pero sí les corresponde censurarme”, reprochó.

El presidente se quejó también de la petición del INE para retirar fragmentos de la entrevista que le hizo una periodista rusa Inna Afinogenova, de Canal Red, en las que se refiere a la candidata de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum.

“No quiero tener problemas y ya la bajé, aprovecho para informar. Ayer me notificaron y me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10 o 20 años y que la desclasifiquen, pero ahorita ya la enlataron ya, como la Inquisición, después la vamos a ver porque ya la enlataron”, dijo el presidente.

Como parte de sus reclamos, el mandatario federal también se quejó de la inacción de la autoridades de las calumnias, que dijo, ha sido objeto. Como sucedió con la española Cayetana Álvarez de Toledo, quien criticó la estrategia de seguridad pública de su gobierno.