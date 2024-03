Termina "autolimitación"; AMLO critica a la oposición en quinto día de campañas

El pasado viernes, en el arranque de las campañas, el presidente López Obrador pidió a los periodistas que acuden a su conferencia de prensa que no le pregunten sobre asuntos electorales, para evitar violar la ley en periodo de veda, el cual concluirá después de la jornada del 2 de junio.

“Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que, si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos. ¿Les parece? Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se dé ningún motivo. Pero, además, que no violemos la normatividad”, comentó el presidente el viernes 1 de marzo.

Sin embargo, este martes cuando se le planteó su opinión sobre el uso de la palabra miedo por parte de algunos candidatos a elección popular, el presidente criticó las estrategias, las que consideró, ya no funcionan.

“Nuestro pueblo está muy politizado, es muy consciente y eso los publicistas no lo saben o no tienen otro modo más que aplicar la vieja receta de (Joseph) Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso ya no funciona, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, no funciona que echen a andar esa campaña. La gente sigue teniéndonos confianza y yo le agradezco mucho al pueblo de México porque tenemos autoridad”, afirmó.