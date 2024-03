Inicia veda electoral: ¿qué puede y no puede hacer AMLO?

¿Qué no puede hacer AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá modificar su agenda pública. A partir de este viernes:

-No puede hablar de logros de su gobierno.

-No puede inaugurar obras.

-No puede dar balances de gobierno.

-No puede llamar al voto a favor de un proyecto político.

-No puede hablar en contra de un candidato.

-No se pueden entregar apoyos de programas sociales, por lo cual se adelantaron.

-No se pueden hacer entregas de despensas, electrodomésticos, u otros objetos.

El Plan B de AMLO

Ante las restricciones que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador durante casi 100 días, el mandatario federal ya tiene un plan B.

El presidente ha adelantado que hará una gira por el país para supervisar obras públicas, sin embargo, no tendrá contacto con los ciudadanos.

“También comentarles que, a partir de la veda, yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión. Voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos; desde luego, en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme, y voy a recorrer todo el país, para seguir avanzando”, informó.

Además, mantendrá su tradicional conferencia de prensa, de lunes a viernes de 7 a 9 am.