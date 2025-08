Por culpa de las amenazas de aranceles de Trump, la relación de México y EU se desgasta

Rafael Velázquez coincide en que la amenaza constante de imponer aranceles está afectando la relación entre ambas naciones, con consecuencias principalmente para México.

“La imposición de aranceles puede desgastar la relación. El gobierno de México está estresado. Puede afectar el crecimiento económico del país y dañar la estabilidad financiera. Incluso, la desconfianza hacia México en los mercados financieros globales podría aumentar”, alerta.

Pero los impactos no solo son para México. Un documento del Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado de la República advierte que, por sus constantes amenazas arancelarias, el gobierno de Trump puede ser percibido como un socio comercial inestable.

“Las medidas arancelarias del gobierno de Estados Unidos son utilizadas como instrumentos con fines políticos, generando un panorama económico incierto. Además, el estilo fluctuante del presidente Trump mantiene a socios comerciales, empresas, inversionistas y consumidores en estado de incertidumbre y adaptabilidad a nuevas reglas en lapsos cortos, impactando en la percepción de Estados Unidos como socio comercial estable”, plantea el documento.

Un argumento frecuente de Trump es que México no ha hecho lo suficiente. Rafael Velázquez considera que Estados Unidos busca más, pero difícilmente el gobierno de Sheinbaum cederá en algunas peticiones.

"El estilo de Trump es presionar en un tema para sacar ventajas en otro. Lo que la administración de Sheinbaum tiene que hacer es llegar a un acuerdo con Trump para establecer políticas más efectivas en contra del narcotráfico a cambio de eliminar los aranceles", considera.

Es probable que el gobierno de Trump exija más adelante las "cabezas" de actuales funcionarios del gobierno de México, como parte de su combate a la narcopolítica, agrega Velázquez.

"Sin embargo, no parece que la presidenta Sheinbaum esté dispuesta a entregar a distinguidos miembros de Morena para no contrariar a AMLO y no mostrar debilidad ante la opinión pública mexicana", puntualiza.