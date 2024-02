Reforma Judicial prohibirá suspensiones de leyes aprobadas por el Legislativo

Eliminación de salas. Se plantea que el pleno de la Corte conozca de manera directa los asuntos a discutir.

Eliminar las pensiones. La iniciativa propone eliminar la pensión vitalicia. “El famoso haber de retiro para actuales y futuros ministros y ministras que conocemos. Se trata de haberes de retiro muy oneroso”.

Sueldos menores al del presidente. También se plantea que las remuneraciones de los ministros sea menor al del presidente de la República.

Justicia expedita. Se propone fijar un plazo de seis meses para que el Poder Judicial resuelva casos fiscales y de hasta un año cuando sean asuntos penales.

Dinero de fideicomisos. Se propone que el dinero de los fideicomisos que ya fueron eliminados, sean destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el cual se propone establecer un capital semilla para que los trabajadores puedan recibir el último sueldo de su vida laboral como pensión.

AMLO reconoce que no será fácil reforma al PJ

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tomará tiempo reformar al Poder Judicial, sin embargo, es necesario iniciar.

“Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo desde luego en el Ejecutivo pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar. Esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente, en el corto plazo, va a llevar tiempo pero hay que empezar”, afirmó.

El mandatario federal dijo que hay quienes se espantan porque ha reconocido que envió esta iniciativa porque México tendrá elecciones pronto, en la que además de votar por el presidente se elegirán nuevos legisladores, los cuales son clave para que pase o no cualquier iniciativa de reforma.

“No se puede reformar el Poder Judicial so no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, yo tengo que estarlo diciendo porque antes eran temas vedados,de esto no se hablaba”, destacó.