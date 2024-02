“Gracias”, así es el nombre y la portada del nuevo libro de AMLO

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente pidió que se proyectara la portada de su libro, en donde se le ve a él rodeado de decenas de ciudadanos.

La fotografía es autoría de Luis Antonio Rojas, que fue tomada durante la marcha que el presidente realizó a finales de noviembre de 2022.

“El momento es una manifestación importante, única porque hemos estado en el Zócalo 100 veces sin presumir somos los que más hemos estado el Zócalo, en toda la historia y en esta ocasión, ni siquiera cuando fue el desafuero que hubo una manifestación muy grande y también luego del fraude del 2006, tardamos tanto en llegar como en esta ocasión. Creo que salimos a las 10 u 11 y llegamos como a las 3 de la tarde porque no se podía caminar de tanta gente y además de los afectos, la gente estaba muy cariñosa, entonces por eso me gustó la foto”, explicó el presidente.

Sobre la extensión del libro, el presidente comentó que son 20 capítulos con alrededor de 900 cuartillas en las que cuenta desde los inicios de su trayectoria política hasta e 31 de diciembre pasado.

"De cuartillas son como 900, 800, pero quién sabe en la formación cuántas salen. Son 20 capítulos, como es bastante para un libro, en la introducción planteo que pueden leer el que quieran, el que les llame la atención y que son autosostenibles, pueden leer algo, un capítulo porque es la historia desde que inicié, un repaso general, hasta el día 31 de diciembre, ya me hubiese gustado agregar estos días, pero no me he equivocado, no me han llevado a contradicciones de lo que ahí planteo", dijo.