Los libros de AMLO: ¿Cuántos ha escrito y de qué se tratan?

El presidente Andrés Manuel López Obrador está por publicar un libro más: "¡Gracias!" , el texto número 20 de su vida, en el que relata los inicios de su trayectoria política hasta los últimos días del año 2023 en Palacio Nacional.

A partir de este 16 de febrero saldrá a la venta "¡Gracias!", con el que el presidente se despedirá de la política mexicana.

‘Con este texto dirigido a los jóvenes —porque a los jóvenes se los estoy dedicando— con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero, ni al poder’”, dice en su introducción el presidente López Obrador.