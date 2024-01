Con más de 166,000 homicidios dolosos, AMLO defiende estrategia de seguridad

Si la política continúa, se va a resolver la violencia

El presidente López Obrador consideró que si se continúa con la política de atender las causas más allá de su gobierno, se puede resolver el problema de la violencia.

“Si continuamos con la misma política vamos a resolver, diría que me canso, ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero sí se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendían, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver”, comentó.

En su gobierno, dijo, también se han ido tomando otras medidas como procurar que no incremente el consumo del fentanilo, para evitar una situación similar a la de Estados Unidos en la que están muriendo más de 100,000 personas cada año a causa de consumo en sobredosis de esa sustancia.

En el paquete de iniciativas que enviará el presidente López Obrador al Poder Legislativo el próximo lunes se incluye una para prohibir el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo.