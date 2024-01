Cerrar frontera México-EU es una postura "muy demagógica", acusa AMLO

López Obrador insistió que cerrar la frontera no es la solución para enfrentar el fenómeno migratorio, el cual ha repuntado en los últimos meses a pesar del endurecimiento de sanciones para quienes ingresan a territorio estadounidense de manera irregular.

“¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera?, bueno, ¿por qué estas propuestas? porque hay elecciones. Ya una vez que pasan las elecciones, ya es otra en la agenda pero tenemos que conocer estos antecedentes, política es tiempo estamos en una temporada especial en México y en Estados Unidos”, destacó.

El presidente López Obrador, quien hace unos días se reunió con una comisión de legisladores de Estados Unidos, también cuestionó a políticos de esa nación sobre qué han hecho para atender las causas que originan la migración.

“Me gustaría que me dijeran, republicanos y demócratas, los líderes, no los ciudadanos de estados, que me dijeran ¿qué hacen para ayudar a que mucha gente de países pobres en América no tengan como única opción, como única salida echarse a andar y abandonar a sus familias para ir a buscar trabajo para ir a buscar de algo que mitigue su hambre y su pobreza", señaló.