CURP biométrica no sustituirá el padrón ni la lista nominal, afirma Sheinbaum

La aclaración de la presidenta se da luego de que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, asegurara que no entregarían el padrón electoral al gobierno federal, aunque aclaró que no hay petición formal.

“Es que no es así de sencillo, porque lo que se trata de posicionar es que Guadalupe Taddei va a entregar el Padrón y la Lista Nominal, hay que ponerle el fraseo correcto a la pregunta y a tu intervención. No, no es así, no hay una petición, no hay nada de eso”, dijo.

De acuerdo con Taddei, en caso de que se presentara la petición para entregar el padrón, sería una decisión que tendrían que tomar los 11 consejeros.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta explicó que ese tipo de coordinación para solicitar información ya existía para casos que requieren intercambio de información.

"Nadie ha hablado ni del padrón electoral ni de la lista nominal. Lo que tiene la ley, y es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía. Si hay un presunto delincuente y hay una investigación relacionada con un hecho delictivo y se requiere información relacionada con algunas personas, se puede pedir información al Instituto Nacional Electoral sobre esa persona, a partir de esa carpeta de información", señaló.

La presidenta expuso que la intención es que haya colaboración con el INE, pero no será de forma obligada.

“Por cierto, es voluntario. Además de que es por convicción. No hay ninguna ley ni nada en la Constitución que diga que se va a tomar el padrón electoral o la lista nominal para nada. Lo que hay es una coordinación, una colaboración para la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país que ya existía y que ahora se va a solicitar a través de la ley”, destacó.