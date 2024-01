AMLO ofrece disculpa a diputada trans por llamarla "hombre vestido de mujer"

La disculpa del presidente López Obrador se da luego de la polémica que se generó su comentario de que él besa a hombres como sucedió el domingo pasado en Motul, Yucatán, cuando la diputada Luévano se acercó al presidente, le saludó de mano y le dio un beso en la mejilla.

En su conferencia del lunes, el presidente aclaró que no respondió el saludo de la diputada porque le faltó tiempo, pero negó que se tratara de algún rechazo.

“López-Dóriga. López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso afortunadamente no sale: salió de una dama, de una compañera, que me besó la mano y no me da tiempo, sí, de devolverle el beso; pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, señaló el presidente.

El comentario del presidente generó criticas en redes sociales, en donde se le acusó de transhomofobico, por lo que la tarde de este lunes integrantes del colectivo Abuelas Trans se manifestaron en las avenidas Chapultepec y Cuauhtémoc de la Ciudad de México para exigir una disculpa pública del presidente López Obrador.