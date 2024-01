AMLO niega rechazar saludo de la diputada trans de Morena: "Yo beso a hombres"

En su visita a Motul, Yucatán, donde acudió el domingo a encabezar el centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, la diputada Luévano se acercó al presidente, le saludó de mano y de beso.

Al recordar ese episodio, el presidente explicó que no tuvo tiempo para regresar el saludo a la legisladora morenista.

“Una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano, que me dan un beso, o me dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer besé a muchos, ¡cómo no!, pues es parte de mi manera de ser. Son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? El beso en la mejilla y el señor López-Dóriga ‘machín’. De verás, están muy atrasados", comentó el presidente.

En redes sociales, la diputada aseguró que el presidente de la República sabe que es una diputada trans y negó algún tipo de rechazo.

El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer TRANS 🏳️‍⚧️ y además hay un gran respeto mutuo

Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición.

LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE https://t.co/oWT0T1edWo — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

El presidente describió a la diputada como “un hombre visto de mujer”, lo que generó criticas enredes sociales y se le acusó de transfóbico